PS apresenta proposta para garantir segurança de Machico em caso de cheias

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico quer reforçar a segurança e a resiliência da cidade perante a cada vez mais frequente ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente as chuvas fortes que acabam por provocar cheias e que colocam em risco vidas e bens, isso mesmo refere nota enviada hoje à imprensa.

O candidato à presidência da autarquia – atualmente vereador com os pelouros do Ambiente, Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo – aponta o objetivo de criar um parque ribeirinho, que se estenderá junto à linha de água, desde a zona da Ribeira Grande até à entrada da Ribeira Seca, o qual, além da vertente da segurança, constituirá também um atrativo para o lazer.

Como explica Hugo Marques, este é um projeto que assume uma enorme importância do ponto de vista da proteção civil e da segurança, já que, no caso da ocorrência de uma eventual cheia, toda esta zona acabar por funcionar como um tampão, abrandando a retardando a entrada da água na baixa de Machico.

“Este parque servirá como uma bacia de contenção, tendo em conta que serão criados tanques de inundação que irão possibilitar o abrandamento das águas, de forma a proteger o centro da cidade”. Hugo Marques

Simultaneamente, conforme acrescenta o comunicado socialista, o Parque Ribeirinho de Machico terá também uma vertente voltada para a recreação. Nesse sentido, ao longo de toda a referida extensão, serão criados um passadiço e jardins que, nos períodos de bom tempo, poderão ser utilizados pelas pessoas para passear a pé ou de bicicleta, recriando as memórias daqueles que, em tempos idos, brincavam junto às ribeiras.

Como reforça Hugo Marques, o projeto tem dois objetivos: o lazer, permitindo que as pessoas possam usufruir dos espaços ajardinados e dos passadiços, e a criação de uma barreira de protetora da cidade perante a ocorrência de eventos extremos.