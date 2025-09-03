Google lança novas ferramentas de IA no Gemini para estudantes

A Google anunciou hoje um novo conjunto de ferramentas de aprendizagem de inteligência artificial (IA) no Gemini para vários países, incluindo Portugal, no âmbito do regresso dos alunos às aulas.

De acordo com a tecnológica, estas novas ferramentas foram concebidas "para promover o pensamento crítico, aprofundar a compreensão e tornar o estudo mais eficiente".

Entre as novas ferramentas do Gemini para estudantes, desenvolvidas em parceria com os especialistas da tecnológica nas áreas da ciência da aprendizagem e da pedagogia, constam a aprendizagem orientada, visual e ferramentas de estudo instantâneas.

A aprendizagem orientada é um novo modo do Gemini que atua como um parceiro de pensamento colaborativo e proporciona explicações passo a passo para o ajudar a explorar o 'como' e o 'porquê' --- em vez de dar apenas respostas rápidas, segundo a tecnológica.

"Desenvolvido com base na ciência da aprendizagem", disponibiliza respostas multimodais personalizadas para o aluno e faz perguntas abertas e orientadoras para garantir que a conversa é verdadeiramente interativa, refere a Google.

No que respeita a aprendizagem visual, o Gemini integra "automaticamente imagens, diagramas e vídeos do YouTube de alta qualidade diretamente nas respostas".

Por exemplo, numa pergunta sobre o processo de fotossíntese ou partes de uma célula, o Gemini "irá apresentar recursos visuais para o ajudar a ver e compreender a informação com maior clareza".

Já sobre as ferramentas de estudo instantâneas, pode-se pedir ao Gemini para criar cartões e guias de estudo com base nos resultados do teste ou noutros materiais da aula.

A aprendizagem orientada, ao contrário das ferramentas de IA padrão, que param quando o utilizador tem uma resposta, visa garantir uma maior compreensão sobre um determinado tema através de uma experiência interativa e multimodal.

A Google anunciou também a oferta aos estudantes universitários do Reino Unido, Alemanha, Arábia Saudita e Egito de uma subscrição gratuita de um ano do plano AI Pro da Google para que possam aproveitar ao máximo a capacidade de inteligência artificial nos seus estudos.