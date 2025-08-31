Cruzeiro, de Leonardo Jardim, sobe à vice-liderança do Brasileirão à condição

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, ascendeu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato brasileiro de futebol, ao receber e vencer, no sábado, o São Paulo, por 1-0, em partida da 22.ª jornada.

O médio Matheus Pereira, que cumpriu a formação no Sporting e representou as equipas seniores dos 'leões' e do Desportivo de Chaves, apontou o golo solitário do desafio realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, aos 64 minutos.

Com o segundo triunfo seguido na prova, a equipa do estado de Minas Gerais tem 44 pontos em 22 jogos, menos dois do que o líder, Flamengo, que contabiliza 20 encontros e recebe hoje o Grémio, e mais dois do que o terceiro, Palmeiras, conjunto treinado pelo luso Abel Ferreira que soma 19 partidas e defronta hoje o Corinthians, para o dérbi de São Paulo.