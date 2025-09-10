Portugal condena violação do espaço aéreo polaco pela Rússia

O Governo português condenou a violação do espaço aéreo polaco por drones russos, na madrugada de hoje, afirmando que a "guerra de agressão" da Rússia é uma "ameaça grave" à segurança europeia.

"Portugal condena veementemente a violação do espaço aéreo polaco pela Rússia esta noite", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) na rede social X.

Para o Governo português, "a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia constitui uma grave ameaça à segurança de toda a Europa".

Portugal transmitiu "total solidariedade" com a Polónia, aliada da NATO e Estado-membro da União Europeia (UE).

As Forças Armadas polacas informaram que dezenas de projéteis russos entraram no espaço aéreo polaco, obrigando as defesas da Polónia a neutralizar alguns deles, numa ação que Varsóvia descreveu como "um ato de agressão".

A violação do espaço aéreo polaco aconteceu durante um ataque da Rússia com drones à Ucrânia, países com o qual a Polónia tem fronteiras.

Segundo o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, a Polónia sofreu um total de 19 violações do seu espaço aéreo por aparelhos aéreos não tripulados (drones) russos.

O incidente foi condenado pela União Europeia e vários países europeus e Tusk anunciou que vai invocar o artigo 4.º do Tratado da NATO, que prevê consultas entre todos perante ameaças à segurança de um dos Estados-membros.