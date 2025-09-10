Londres condena "violação grave" do espaço aéreo polaco pela Rússia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou hoje a "violação flagrante e sem precedentes do espaço aéreo polaco e da NATO por drones russos" durante a madrugada.

"Esta foi uma ação extremamente imprudente da Rússia, que apenas serve para nos lembrar do desrespeito flagrante do Presidente [Vladimir] Putin pela paz e do bombardeamento constante a que os ucranianos inocentes são sujeitos todos os dias", afirmou, em comunicado.

Starmer disse ter falado com o homólogo polaco, Donald Tusk, "para deixar claro o nosso apoio à Polónia e que permaneceremos firmes no nosso apoio à Ucrânia".

As Forças Armadas polacas informaram que dezenas de projéteis russos entraram no espaço aéreo polaco, obrigando as defesas da Polónia a neutralizar alguns deles.

A violação do espaço aéreo polaco aconteceu durante um ataque da Rússia com drones à Ucrânia, países com o qual a Polónia tem fronteiras.

Donald Tusk disse que a Polónia sofreu um total de 19 violações do seu espaço aéreo por aparelhos aéreos não tripulados (drones russos).

O incidente foi condenado por outros líderes internacionais e Tusk anunciou que vai invocar o artigo 4.º do Tratado da NATO, que prevê consultas entre todos perante ameaças à segurança de um dos Estados-membros.