Forças Armadas polacas anunciam abate de "drones" que invadiram espaço aéreo polaco

O Comando Operacional das Forças Armadas polacas anunciou hoje na sua conta na rede social X que abateu alguns dos "drones" que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou "imediatamente os procedimentos defensivos".

"As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los", indicou o comando.

Além disso, a mesma fonte especificou que "alguns dos drones" que invadiram o espaço aéreo polaco foram abatidos e "estão a ser envidados esforços para localizar os possíveis locais de impacto desses objetos".

A mesma mensagem o comando destaca que o fato é "uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por drones", país que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

Numa publicação anterior, o Comando Operacional informou que o espaço aéreo polaco foi "repetidamente violado por objetos do tipo drone", lançados pela Federação russa contra alvos em território ucraniano durante a madrugada de hoje.

O comando polaco mencionou que as áreas ameaçadas foram as províncias orientais de Podlaquia, Mazóvia e Lublin, e convidou a população a "ficar em casa" durante o desenrolar das operações militares.

O ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, também anunciou que a aviação disparou contra "objetos hostis", após "violações" do espaço aéreo da Polónia durante um ataque russo na região oeste da Ucrânia.

"Os caças [polacos] utilizaram as armas contra os objetos hostis. Estamos em contacto permanente com o comando da NATO", indicou o ministro numa mensagem na rede social X.

O dispositivo da Força Aérea polaca e da NATO foi colocado em alerta esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia, depois da Força Aérea da Ucrânia ter alertado que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, membro da Aliança Atlântica.

"Aeronaves polacas e aliadas estão a operar no nosso espaço aéreo, enquanto os sistemas de defesa aérea e reconhecimento por radar baseados em terra foram colocados em estado de alerta máximo", anunciou o comando operacional da Polónia numa publicação na mesma rede social.

Também o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, fez saber através da rede social X "a operação" estava em curso "na sequência de múltiplas violações do espaço aéreo polaco. O exército utilizou armas contra esses objetos".

O principal aeroporto de Varsóvia, Chopin, foi fechado, de acordo com o portal na internet da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), devido a "uma atividade militar imprevista relacionada com a segurança do Estado".

Em agosto, Varsóvia enviou uma nota de protesto a Moscovo na sequência da queda e explosão de um drone no leste do país, classificando o incidente como uma "provocação deliberada".

O Presidente polaco, Karol Nawrocki, considerou na terça-feira que Vladimir Putin está pronto para invadir outros países depois da Ucrânia, durante uma visita de Estado à Finlândia.

"Enquanto esperamos, é claro, por uma paz duradoura, uma paz permanente, que é necessária para as nossas regiões, pensamos que Vladimir Putin está pronto para invadir também outros países", declarou o Presidente nacionalista polaco, recentemente eleito.