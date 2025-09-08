Estónia convoca representante russo após violação do seu espaço aéreo

A Estónia convocou hoje o encarregado de negócios da Embaixada da Rússia para protestar contra a violação do seu espaço aéreo por um helicóptero russo no dia anterior, anunciou a diplomacia de Talin.

No domingo, a aeronave MI-8 entrou no espaço aéreo estónio perto da Ilha de Vaindloo, no Golfo da Finlândia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia considerou que se tratou de "mais um incidente grave e lamentável", envolvendo uma violação aérea do seu país, membro da União Europeia e da NATO, que faz fronteira com a Rússia.

"Esta é a terceira violação deste tipo este ano", criticou Margus Tsahkna na rede X.

De acordo com o Estado-Maior das Forças de Defesa da Estónia, o helicóptero entrou no espaço aéreo do país báltico durante cerca de quatro minutos, sem plano de voo, com o 'transponder' desativado e sem estabelecer comunicação com o serviço de tráfego no momento da violação.

Incidentes semelhantes ocorreram anteriormente em 13 de maio e 22 de junho.

A Rússia tem sido acusada por vários países da NATO de repetidas violações dos seus espaços aéreos desde o início da invasão da Ucrânia pelas forças de Moscovo, em fevereiro de 2022.