Zelensky e líderes europeus reúnem-se quinta-feira em Paris

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus vão reunir-se na quinta-feira em Paris, disse hoje fonte política europeia à agência AFP.

A reunião acontece numa altura em que os esforços de Washington para pôr fim à invasão russa na Ucrânia parecem estar estagnados.

Esta reunião foi planeada para discutir garantias de segurança para a Ucrânia e para se tentarem avanços diplomáticos, já que a Rússia está a 'arrastar a situação novamente", disse a fonte, que não se quis identificar, à AFP.