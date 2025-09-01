Mais de 200 crianças envolvidas nas actividades de Verão da Biblioteca Municipal de Santa Cruz
Foram mais de 200 as crianças que participaram nas 330 horas de actividades de Verão promovidas pelo Serviço Educativo Cultura Santa Cruz e pela Biblioteca Municipal de Santa Cruz nos meses de Julho e Agosto.
As várias oficinas criativas foram realizadas por Rafaela Rodrigues e Raquel Gonçalves e incluíram, entre outros, o 'Arraial da Biblioteca' e 'Agosto em Casa'. Foram, também, realizadas actividades com entidades externas que dinamizavam ocupação de tempos livres, nomeadamente as 'Férias cAtivas da Junta de Freguesia de Machico' ou o 'ATL do Iate Clube de Santa Cruz'.
A nota de imprensa divulgada esta segunda-feira revela que, paralelamente, e em parceria com a Divisão de Ambiente, foram desenvolvidas actividades nas duas principais praias do concelho, nomeadamente Reis Magos e Palmeiras.
Todas as actividades tiveram como ponto de partida a leitura de livros, motivos para as crianças explorarem a sua imaginação e criatividade com recurso a várias técnicas expressivas, no âmbito das artes plásticas e da redacção criativa de texto.
Estas oficinas criativas regressam na pausa lectiva de Dezembro. Até lá, mantém-se a oficina para bebés, aos sábados, 'A,B,C Bebé lê'.