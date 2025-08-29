Grupo Municipal PSD/CDS indica que mais de 200 jovens foram ajudados na aquisição de habitação

O grupo municipal PSD/CDS aponta que "a política fiscal implementada por este executivo na Câmara Municipal do Funchal já permitiu que mais de 200 jovens adquirissem habitação no nosso concelho". Numa iniciativa junto à autarquia, Marco Mata Pereira foi o porta-voz.

O deputado municipal indicou que "pela primeira vez, e de forma concreta na Região Autónoma da Madeira, o concelho do Funchal destacou-se por conceber e aplicar uma estratégia de incentivo à aquisição de habitação própria e permanente para os jovens (até 35 anos ou casais cuja média de idades não ultrapassasse os 38 anos), sendo, esta, uma medida que se tem revelado de muito sucesso".

Desde o início do mandato, “este executivo propôs-se a implementar uma política fiscal diferenciada e justa, com medidas que vão da devolução de 23.5 milhões de euros de IRS aos funchalenses, à não aplicação da Derrama, à isenção do IMT para jovens, ao IMI na taxa mínima legal e com maior tempo de isenção, bem como ao máximo de benefício que a lei permite para o IMI familiar".

Marco Mata Pereira reiterou que “a Câmara Municipal do Funchal, liderada pelo Funchal Sempre à Frente, tem posto em prática um conjunto de medidas com os objectivos de reduzir a carga fiscal sobre os cidadãos do Funchal e de aumentar o rendimento disponível para todos, facilitando, inclusive, a vida daqueles que são jovens e adquirem, aqui, a sua habitação”.

“Em Dezembro de 2024, o pacote fiscal desta Câmara foi aprovado por unanimidade, o que prova que todos reconhecem esta política fiscal sem precedentes, sendo exemplo material disso, aliás, o facto desta Câmara ter devolvido, entre 2023 e 2025, o dobro do que o PS devolveu, em oito anos", diz o deputado municipal. “Só com medidas focadas nas áreas fundamentais da vida da população, como estas de fiscalidade, é que se aumenta a qualidade de vida e se constrói um Funchal sempre melhor”, finalizou Marco Mata Pereira.