Violinista madeirense conquista 1.º prémio em concurso internacional

O jovem violinista Diogo Silva, de 17 anos, aluno do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, alcançou o 1.º prémio na 5.ª edição do Mendelssohn International Online Competition, na categoria Intermediário – Violino.

De acordo com nota à imprensa, "este ano teve as suas primeiras participações em concursos internacionais e os resultados representam um passo importante no seu percurso artístico, já marcado por algumas distinções".

“Tomei a iniciativa de participar neste concurso, pois achei bastante interessante a oportunidade de, pela primeira vez, competir num concurso internacional. Estou muito grato pelo apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, através do programa Iniciativas complementares à Formação de Jovens Músicos 2025, financiado pelo BPI/Fundação ‘la Caixa’, que tornou possível a minha inscrição. Quero igualmente expressar a minha gratidão pela orientação do meu professor de violino, Norberto Gomes, da minha professora acompanhadora, Anikó Harangi, ao Conservatório e aos meus colegas”, destacou o jovem músico após a conquista.

O Conservatório revela que Diogo é natural do Funchal. Iniciou os estudos de violino aos seis anos no Conservatório, com a professora Parandzem Khachkalyan e, aos 15 anos, ingressou no Curso Profissional de Instrumentista, na classe do professor Norberto Gomes, onde frequenta actualmente o 2.º ano. Tem-se apresentado em recitais e projectos da escola, além de integrar a Orquestra Sinfónica do Conservatório.

O percurso competitivo deste aluno, conforme acrescenta, "já vinha a ganhar destaque nos últimos tempos". Em 2024, revela ainda, "conquistou o 3.º lugar na categoria de Cordas Friccionadas do Concurso Nacional Luiz Peter Clode, repetindo o feito em 2025 com um 2.º lugar na categoria Concerto". Também este ano, conforme destacou, "arrecadou o 3.º prémio no Concurso Nacional de Violino ‘Prémio Arcada’, em Braga, na Categoria E".

No plano orquestral, o aluno integrou, em 2024 e 2025, a Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM), e foi reserva da Jovem Orquestra Portuguesa (JOP) em duas temporadas. Participou, ainda, nos estágios da Orquestra Sinfónica do Conservatório e apresentou-se como solista em projectos com a Orquestra de Sopros e a Banda Militar da Madeira. Graças ao protocolo entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e o Conservatório, tem colaborado em projectos da Orquestra Clássica da Madeira, trabalhando com maestros como Gianluca Marcianò, Jan Wierzba, Robert Houlihan e Luís Andrade". Conservatório – Escola das Artes da Madeira

Por fim, refere que "o Mendelssohn International Online Competition tem como objectivo apoiar a nova geração de músicos na construção de uma carreira internacional, desafiando jovens intérpretes e profissionais a desenvolverem as suas capacidades e a dominarem o palco".

Para Diogo Silva, a distinção alcançada é" um incentivo para continuar a trilhar o caminho artístico" que começou na Madeira e que já lhe valeu reconhecimento nacional e internacional.