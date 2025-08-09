Sessão de cinema de Ava Ferrera no Forum Machico com lotação esgotada

O Fórum Machico recebe, a 16 de Agosto, uma sessão de especial dedicada à realizadora Ava Ferrera, que contará com a exibição do documentário de curta-metragem 'Echoes of the Past' e a pré-apresentação exclusiva de um capítulo do seu próximo trabalho, 'Arte da Fermentação: Do Pomar à Mesa', um documentário de longa-metragem exibido em português com legendas em inglês.

O evento, já com todos os lugares reservados, inclui a projecção de 'Echoes of the Past' em inglês, mas com legendas em português. A curta-metragem conquistou diversos prémios internacionais, tais como 'Melhor Documentário de Curta-Metragem' no Florence Film Awards (Itália) e no Paris Film Awards (França), 'Gold Award' no Hollywood Gold Awards (EUA) e 'Selecção Oficial' no RED Movie Awards (França). O filme tem ainda participação confirmada em festivais no Japão e na Coreia do Sul.

A noite contará também com uma prova de sidra de produtores regionais, acompanhada por canapés do chef Duarte Oliveira, música ao vivo com Amaro e uma exposição dedicada ao Festival de Fachos de Machico.

O programa encerra com uma recepção conduzida por Ava Ferrera e pelo produtor de sidra Luís Mendonça, da marca Drunken Pharmacist. O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Machico, Câmara Municipal de Machico, Associação de Produtores de Sidras da Região Autónoma da Madeira, The Drunken Pharmacist, Maracuja Experiences e Machico Cocktail Café.