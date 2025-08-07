Turista pernoita em tenda na Praia Formosa
Uma tenda montada no calhau da Praia Formosa, no Funchal, chamou a atenção de quem caminhava naquela zona na noite de terça para quarta-feira.
Segundo foi possível apurar, um indivíduo decidiu acampar nesta zona proibida e passou lá a noite.
“Passeamos na promenade da Praia Formosa e fomos até o túnel que vai para a Docas do Cavacas. Quando regressámos já estava tudo fechadinho a dormir”, contou um caminhante indignado com esta falta de civismo.
