Turista pernoita em tenda na Praia Formosa

Uma tenda montada no calhau da Praia Formosa, no Funchal, chamou a atenção de quem caminhava naquela zona na noite de terça para quarta-feira.

Segundo foi possível apurar, um indivíduo decidiu acampar nesta zona proibida e passou lá a noite.

“Passeamos na promenade da Praia Formosa e fomos até o túnel que vai para a Docas do Cavacas. Quando regressámos já estava tudo fechadinho a dormir”, contou um caminhante indignado com esta falta de civismo.