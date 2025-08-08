Autoridades recolhem do mar corpo de homem de 50 anos

De acordo com o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Ferreira Teles, por volta das 5h00 desta sexta-feira, as autoridades foram alertadas para a presença de um homem, com cerca de 50 anos, caído o mar junto à embarcação 'Falcão do Mar', fundeada a aproximadamente 500 metros de Câmara de Lobos.

Cerca das 5 da manhã fomos alertados pelo 112 de que um homem de cerca de 50 anos estava caído na água ao pé da embarcação 'Falcão do Mar', que estava fundeado a 500 metros de Câmara de Lobos". Bruno Ferreira Teles

De imediato, foi accionada a embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como agentes do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

O corpo, já sem vida, foi recolhido do mar e transportado para o Cais 8, no Funchal, onde aguardavam uma ambulância de uma corporação de bombeiros, a delegada de saúde e a Polícia Judiciária, responsáveis pelas diligências subsequentes.

As circunstâncias da ocorrência estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.