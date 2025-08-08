Gasolina mais cara e o gasóleo mais barato na próxima semana

A partir das 0 horas de segunda-feira, 11 de Agosto, o preço dos combustíveis vão alterar. Nesta semana que se aproxima, a gasolina super sem chumbo IO 95 ficará mais cara, mas o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado vão descer ligeiramente.

Assim, a gasolina 95 passa a custar 1,581 euros por litro, mais 0,023 cêntimos em relação à semana anterior. Já o gasóleo rodoviário desce para 1,463 euros por litro, uma redução de 5 cêntimos. Por sua vez, o gasóleo colorido e marcado também sofre um pequeno ajuste, passando a custar 0,997 euros por litro, face ao 1,002 euros por litro desta semana.