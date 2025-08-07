Atropelamento faz dois feridos em São Gonçalo

Um atropelamento ocorrido há instantes na Estrada Conde Carvalhal, em São Gonçalo, provocou dois feridos.

Ao que tudo indica, trata-se do condutor da moto, um agente da Polícia de Segurança Pública, sendo a outra vítima também do sexo masculino.

O socorro aos sinistrados está a ser prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Cruz Vermelha Portuguesa.

O agente da PSP queixa-se de dores de cabeça e tem escoriações numa mão. O peão apresenta ferimentos nas pernas.