Cinema ao ar livre e festa silenciosa na Semana da Juventude de São Vicente

A Semana da Juventude de São Vicente será assinalada com dois eventos que surgem de uma parceria com o o projecto Silent Beats e que vão decorrer nos Jardins das Grutas de São Vicente.

Esta segunda-feira, dia 11 de Agosto, haverá cinema ao ar livre, numa sessão que arranca pelas 21 horas. Os participantes são convidados a levar toalha ou manta para maior conforto, sendo que a lotação do evento encontra-se já esgotada.

Já a segunda iniciativa será uma festa Silenciosa, que arranca pelas 21 horas de quinta-feira, dia 14 de Agosto, prolongado-se até à 1 hora do dia seguinte. Vão estar disponíveis três canais de música através de auscultadores, permitindo aos participantes escolherem o seu canal preferido: Comercial; Eletrónica ou 80´s & 90's. As inscrições para esta actividade continuam abertas e podem ser efectuadas através da página de Instagram do Silent Beats

A Câmara Municipal de São Vicente refere, através de comunicado, que pretende reforçar o "seu compromisso com a dinamização de actividades direccionadas à juventude, promovendo o convívio, a cultura e a diversão em espaços icónicos do concelho".