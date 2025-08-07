Euro sobe face ao dólar pela quinta sessão consecutiva

O euro subiu esta quinta-feira face ao dólar pela quinta sessão consecutiva, no mesmo dia em que o Presidente russo disse que os Emirados Árabes Unidos são um possível local para uma reunião com o seu homólogo norte-americano.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,638 dólares, quando na quarta-feira, quase pela mesma hora, seguia a 1,1636 dólares.

O euro também subiu em comparação com o iene, mas recuou face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1643 dólares.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que os Emirados Árabes Unidos são um possível local para o encontro com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, que visa discutir a guerra na Ucrânia.

O encontro entre Trump e Putin foi hoje confirmado por Washington e Moscovo, tendo o conselheiro presidencial russo, Yuri Ushakov, adiantado que deverá acontecer na próxima semana e que as duas partes já concordaram em princípio sobre o local da reunião.

O encontro será a primeira cimeira EUA-Rússia desde 2021, quando o ex-presidente norte-americano Joe Biden se reuniu com Putin em Genebra, Suíça.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Divisas.................quinta-feira..............quarta-feira

Euro/dólar..............1,1638.................1,1636

Euro/libra..............0,86660................0,87819

Euro/iene...............171,52.................171,48

Dólar/iene..............147,38.................147,39