Mariza leva uma multidão à Semana Gastronómica de Machico

Numa noite em que o fado foi o denominador comum na Semana Gastronómica de Machico, a entrada da fadista Mariza em palco foi um dos momentos mais esperado pelas muitas centenas de pessoas que não quiseram perder mais um serão daquele que é o maior e mais antigo evento gastronómico da Região.

Antes de Mariza, passaram pelo palco os fadistas da Associação de Fado da Madeira e os Contratempo.

Amanhã, os artistas regionais fazem as honras da festa, com Filipe Passos e Miro Freitas a actuarem depois do folclore e cantares.