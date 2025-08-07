Peixe-espada preto rendeu 7 milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano

O peixe-espada preto já rendeu, este ano, nos primeiro sete meses, sete milhões de euros na primeira descarga em lota, valores que estão em linha com os ganhos alcançados no mesmo período do ano transacto. Estamos a falar de um preço médio de 5,01 euros por quilo.

"Estes valores poderão, no entanto, superar os alcançados em 2024, uma vez que ainda vamos a meio do ano, e estamos a 864 toneladas de atingir o montante pescado no ano transacto", apontou o secretário regional de Agricultura e Pescas, que representou o Governo Regional na Festa Gastronómica do Peixe-Espada Preto, que decorre até domingo, na baía de Câmara de Lobos. Este é um evento organizado pela Junta de Freguesia de Câmara de Lobos.

Nuno Maciel não perdeu a oportunidade de relembrar que estão abertas as candidaturas para os apoios, 50% a fundo perdido, para a renovação dos espadeiros até 18 metros. O governante mostra-se convicto de que os armadores estarão sensíveis a esta oportunidade para melhorarem as condições das suas embarcações.

A edição deste ano da Festa Gastronómica do Peixe-Espada Preto começou hoje e decorre até domingo. Com um cartaz musical e a aposta na gastronomia típica, assume-se já como um importante cartaz turístico, que promove e dinamiza a vila de Câmara de Lobos.