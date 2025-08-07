‘Power bank’ incendiou-se em avião que sobrevoou espaço aéreo da Madeira

Uma bateria portátil incendiou-se no interior de um avião que sobrevoou o espaço aéreo da Madeira.

Segundo vários jornais brasileiros, a situação ocorreu na noite de terça-feira, num avião que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Aeroporto de Schiphol, na Holanda.

A mesma fonte noticia que um passageiro tinha colocado a ‘power bank’ dentro da mochila e que o aparelho aqueceu e incendiou-se quando o avião sobrevoava o Oceano Atlântico, nas proximidades da ilha da Madeira.

O fumo no interior da aeronave deixou os passageiros apreensivos e gerou momentos de pânico.