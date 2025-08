Um acidente envolvendo oito viaturas aconteceu, há instantes, na ponte João Gomes, na Via Rápida (VR1), no sentido Funchal–Santa Cruz.

A colisão está a provocar um intenso constrangimento no trânsito, com o tráfego a fazer-se de forma lenta e a provocar longas filas de trânsito, que já conta com uma extensão superior a 5 quilómetros, chegando até ao nó de São Martinho.

Até ao momento, sabe-se da existência de quatro feridos, entre eles uma criança de uma ano e meio, que foram socorridos por três corporações: Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Uma das vítimas trata-se de uma mulher, de 38 anos, que apresentava queixas na zona da cabeça e dos braços, tendo sido socorrida e levada ao hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Também outra mulher, de nacionalidade estrangeira, com 60 anos, ficou ferida, com queixas no pescoço, tendo sido assistida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. A mesma corporação também socorreu um homem, com cerca de 20 anos, que tinha uma queimadura num braço.

Por sua vez, as restantes vítimas ficaram a cargo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Uma criança, de um ano e meio, apresentava feridas pelo corpo, e um homem, com 35 anos, queixava-se de dores na zona lombar.