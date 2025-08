Festival de cocktails no encerramento da Semana Gastronómica de Machico

A Associação Barmen da Madeira realiza, hoje, pelas 15h30, o seu habitual festival de cocktails e corrida de bandeja no encerramento da Semana Gastronómica de Machico.

O evento gastronómico mais antigo da Região chega este domingo ao fim, após 10 dias de animação, com pratos típicos, petiscos irresistíveis, doces tradicionais e muita música ao vivo.

A Semana Gastronómica de Machico é um dos festivais gastronómicos mais conceituados da Ilha da Madeira.

Criada em meados dos anos 80 do século passado, conta já com mais de 30 edições, crescendo em dimensão e aderência a cada ano que passa.

Este festival apresenta um grande leque de sabores e paladares regionais, havendo, naturalmente, uma forte presença para as especialidades gastronómicas do concelho de Machico, designadamente o peixe e o marisco.

Para além da forte propensão gastronómica, o festival é acompanhado por um plano de animação que envolve vários artistas locais e uma mão cheia de artistas convidados regionais e nacionais.

Com efeito, entre 25 de Julho e 3 de Agosto, Machico recebeu mais de 40 espectáculos incluídos no cartaz da 38.ª edição da Semana Gastronómica. Pelo palco do evento, ao longo da última semana, passaram nomes como Fernando Daniel, Nininho Vaz Maia, Syro e Mariza.

A Associação Barmen da Madeira

A Associação Barmen da Madeira foi fundada em 1970, quando um grupo de barmen madeirenses se associaram à Associação Barmen de Portugal e decidiram criar uma delegação regional.

A realização de várias acções e eventos de índole regional, nacional e internacional fez com que esta associação se torna-se num veículo de promoção da Madeira e de Portugal, divulgando as potencialidades para a actividade turística no País e na Região, através da realização de concursos de cocktails, acções de formação clássica e de 'flair-tending'.