Cinco jovens madeirenses iniciam carreira militar na sua terra

O Comando de Zona Marítima da Madeira acaba de anunciar que "recebeu esta semana cinco jovens grumetes madeirenses, no âmbito da nova modalidade de recrutamento da Marinha Portuguesa que permite aos militares servir Portugal e os portugueses a partir da sua região de residência".

Os jovens militares na foto servem como exemplo desta iniciativa que "representa um passo concreto na valorização das comunidades insulares e na aproximação da Marinha à realidade local, reafirmando o seu compromisso com a coesão territorial e com a criação de oportunidades reais para os jovens que desejam servir o país, através da Marinha", justifica.

É então assim que "esta nova modalidade de recrutamento reforça não só a capacidade operacional da Marinha, como também o vínculo entre a instituição e a sociedade civil", acredita, pelo que a instituição, um dos ramos das Forças Armadas Portuguesas, promete que "continuará a desenvolver soluções que aproximem os cidadãos da missão da Defesa Nacional, reconhecendo o valor das regiões autónomas e o potencial dos seus jovens habitantes", conclui.