PS defende cedência de terrenos municipais para cooperativas de habitação em Machico

Hugo Marques tem já identificada e pronta a avançar "a melhor solução para ajudar a responder ao problema do acesso à habitação, que é, atualmente, um dos maiores desafios para as famílias", refere nota enviada pelo PS.

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Machico assume o compromisso de disponibilizar terrenos municipais para cooperativas de habitação, de modo a possibilitar a construção de casas acessíveis e sustentáveis para quem quer viver, trabalhar e criar raízes no concelho.

O socialista, que aponta a habitação como umas das grandes bandeiras da sua candidatura e a principal resposta social a dar neste momento, crê que cabe à Câmara Municipal apresentar alternativas ao mercado imobiliário tradicional, que se quer dinâmico, mas não pode ser o único modelo disponível. Como refere, com o apoio directo aos projetos cooperativos, “criamos uma resposta real à crise habitacional, permitindo que mais jovens, famílias e trabalhadores tenham acesso a uma casa digna, a preços justos, sem limitar ou interferir nas outras opções do mercado”.

Além desta solução, Hugo Marques assume um compromisso social mais alargado, pensando também no envelhecimento populacional, que exige respostas cada vez mais concretas e eficazes. Nesse sentido, o candidato do PS defende que a Câmara Municipal deve apoiar e promover a expansão da Santa Casa da Misericórdia, uma instituição de referência no cuidado aos mais vulneráveis, especialmente na resposta em lares para idosos.

“A cedência de terreno para a expansão do atual edifício da Santa Casa pode ser coordenada com o mesmo projeto que prevê as cooperativas de habitação, permitindo que ambas as soluções coexistam num mesmo espaço”, explica, vincando que estas são duas respostas urgentes das quais o concelho precisa.

Como adianta, o apoio da autarquia a esta ampliação da capacidade de acolhimento — numa instituição que já deu provas do seu valor — permitirá dar resposta às listas de espera, garantindo aos idosos condições de vida com dignidade, segurança e afeto, como justamente merecem.

“Com uma visão integrada para a habitação e para a ação social, estamos a construir um concelho mais justo, mais solidário e mais humano. Cuidar das pessoas está no centro da nossa política”, remata Hugo Marques.