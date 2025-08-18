Dinarte Fernandes satisfeito com candidatos de "excelência"

Dinarte Fernandes, que encabeça a lista do CDS-PP à Câmara Municipal de Santana, entregou, esta segunda-feira, as listas da candidatura do partido aos diversos órgãos municipais do concelho, no Tribunal da Comarca do Funchal.

À margem , o cabeça-de-lista Santana mostrou-se satisfeito com a seleção dos candidatos que considera “de excelência” e que constam desta lista de candidatura, especialmente para as seis Juntas de Freguesia do concelho.

Dinarte Fernandes, que lidera pela segunda vez a candidatura do CDS a Santana, afirmou que o 'slogan' desta campanha – A Força do Povo, refleteo trabalho desenvolvido nos últimos anos. “A força foi sempre o nosso alimento, o nosso motor e queremos que essa mesma força e humildade continue a ser o nosso Norte, que norteia as nossas decisões e a nossa política”, sublinhou.

O candidato centrista mostrou-se confiante no futuro, “no bom julgamento que as pessoas de Santana farão do nosso trabalho ao longo destes quatro anos”, dizendo que, a 12 de Outubro, “a população de Santana terá oportunidade de julgar um trabalho que está à vista de todos".

Para Dinarte Fernandes, este é, também, um encerrar de um ciclo de 12 anos que começou com Teófilo Cunha, mandatário desta candidatura, e mostra que "nós queremos uma Santana reconhecida como o melhor concelho da Madeira para viver."

Tal como explicou, as sementes para tal reconhecimento já foram lançadas com apoios à natalidade, a devolução do IRS, o pagamento dos manuais escolares, o pagamento da creches, entre outras políticas que foram implementadas. "Eu considero que foram pioneiras aqui na Região e onde poucas autarquias se podem gabar de ter os apoios que nós temos, mas queremos mais", disse.

“Queremos obra pública nos próximos quatro anos e foi para isso que adquirimos terrenos, com o objetivo de fazer obras estruturantes para as freguesias de Santana. Queremos também, e ainda esta semana vamos adjudicar, a primeira estratégia municipal e carta municipal de habitação”, destacou.

É também, “um sinal forte de que nós montamos, nos últimos 12 anos, todas as condições necessárias para que as pessoas possam sentir-se atraídas pelo concelho de Santana”, vincou o cabeça-de-lista.