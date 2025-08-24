Golo de Romain Correia dá primeira vitória ao Marítimo em casa

O golo de Romain Correia, aos 11 minutos, foi suficiente para o Marítimo conquistar a primeira vitória no seu estádio em jogos da II Liga.

Na terceira jornada da prova, os 'verde-rubros' receberam o Feirense e deram continuidade ao bom resultado da ronda anterior, em Felgueiras, em que venceram, também por 1-0.

Ao fim de três jornadas, o Marítimo, que na ronda inaugural perdeu em casa com o Lusitânia de Lourosa (0-1), soma 6 pontos.

