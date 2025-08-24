Golo de Romain Correia dá primeira vitória ao Marítimo em casa
O golo de Romain Correia, aos 11 minutos, foi suficiente para o Marítimo conquistar a primeira vitória no seu estádio em jogos da II Liga.
Na terceira jornada da prova, os 'verde-rubros' receberam o Feirense e deram continuidade ao bom resultado da ronda anterior, em Felgueiras, em que venceram, também por 1-0.
Ao fim de três jornadas, o Marítimo, que na ronda inaugural perdeu em casa com o Lusitânia de Lourosa (0-1), soma 6 pontos.
Marítimo em vantagem ao intervalo
Um golo do central Romain Correia, aos 11 minutos, vai dando vantagem (1-0) ao Marítimo, na recepção ao Feirense, na 3.ª jornada da II Liga.
Conheça as equipas iniciais do Marítimo-Feirense
Pelas 15h30, o Marítimo entra no seu estádio para defrontar o Feirense, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga2/Meu Super (II Liga).