Manchester United, de Amorim, afastado da Taça da Liga pelo Grimsby nos penáltis

O Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, foi hoje afastado na segunda ronda da Taça da Liga inglesa de futebol, ao perder nos penáltis com o Grimsby Town, 'caindo' ineditamente perante uma equipa do quarto escalão.

Em Cleethorpes, os 'red devils' vacilaram de forma surpreendente ao fim da 13.ª série de remates no desempate (12-11), com uma conversão do reforço camaronês Bryan Mbeumo à barra, já depois de terem recuperado uma desvantagem de dois golos no último quarto de hora do tempo regulamentar (2-2), num encontro em que o defesa direito internacional português Diogo Dalot foi titular e o médio e capitão Bruno Fernandes entrou ao intervalo.

Charles Vernam, aos 22 minutos, e Tyrell Warren, aos 30, adiantaram o Grimsby Town e deixaram em apuros a equipa de Ruben Amorim, que ainda reagiu pelo suplente Mbeumo, aos 75, e por Harry Maguire, aos 89, sem evitar o resultado mais inesperado da ronda ao fim de 26 grandes penalidades.

O Manchester United, terceiro emblema mais titulado da Taça da Liga inglesa, com seis troféus, atrás dos 10 do Liverpool e dos oito do Manchester City, nunca tinha sido afastado da prova por representantes do quarto escalão nacional, sendo que já não cedia logo na estreia desde 2021/22, quando perdeu com o primodivisionário West Ham na terceira fase.

Frente ao Grimsby Town, quarto classificado da League Two, os 'red devils' mantiveram-se sem vitórias em 2025/26, após terem iniciado a Premier League com um desaire na receção ao Arsenal (1-0) e um empate fora perante o Fulham (1-1), de Marco Silva.

O Manchester United fica confinado ao campeonato e à Taça de Inglaterra, já que está ausente das provas europeias esta época, juntando-se a Bournemouth, West Ham, Leeds United e Sunderland entre os primodivisionários eliminados na estreia da Taça da Liga.

Na terceira ronda está o Fulham, que alcançou o primeiro êxito da temporada na receção ao Bristol City (2-0), da segunda divisão, com golos de George Tanner, na própria baliza, aos oito minutos, e do mexicano Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, aos 21.

Igual caminho seguiram o Brighton, ao golear fora o também 'secundário' Oxford United (6-0), e o Everton, vitorioso em casa perante o Mansfield Town (2-0), do terceiro escalão, num resultado fechado com um golo do suplente luso-guineense Beto, aos 90 minutos - Youssef Chermiti ficou de fora.

Os vencedores das 23 partidas da segunda ronda avançaram para a próxima fase da 65.ª edição da Taça da Liga inglesa, na qual se juntarão os nove clubes da Premier League envolvidos nas provas europeias de 2025/26, incluindo o Newcastle, detentor do troféu.