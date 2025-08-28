Incêndio de Vinhais não dá tréguas aos mais de 300 operacionais no terreno

O incêndio de Vinhais que começou, hoje, na aldeia de Palas, já chegou Ervedosa, Agrochão e Falgueiras e dirige-se a Penhas Juntas, adiantou o presidente do município de Vinhais.

À Lusa, o autarca Luís Fernandes explicou que Penhas Juntas está na linha de fogo.

Durante a tarde, o incêndio ameaçou várias habitações em Ervedosa, mas nenhuma chegou a ser consumida pelas chamas. Esta a arder mato e pinho.

O município de Vinhais tem ajudado na logística, em termos alimentares, mas também no combate ao incêndio disponibilizando a sua única máquina de rasto. Ainda assim, a Câmara Municipal solicitou o apoio dos municípios de "Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor e Mogadouro", que disponibilizaram também as suas máquinas.

O comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, também avançou à Lusa que o vento ainda não abrandou, contrariamente ao que se previa que acontecesse a partir das 22h, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Mantêm-se na mesma a três frentes ativas, a que gera "mais preocupação" lavra agora em Falgueiras em direção a Penhas Juntas. As outra duas, em Palas (onde começou o incêndio hoje) e em Nozedo de Baixo, estão "mais calmas", de acordo com o comandante Noel Afonso.

O incêndio começou pelas 11:00 e chegou a ter 14 meios aéreos em simultâneo no combate. Às 22:20 estavam mais de 360 operacionais no terreno, desde bombeiros, sapadores e militares da GNR.

A estrada nacional que liga Ervedosa a Agrochão está cortada ao trânsito.