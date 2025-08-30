Ribeira Brava precisa de "eficiência, cuidado e segurança”

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Arnaldo Hernandez, apresentou hoje as linhas gerais do seu plano de intervenção para o concelho, assente na "reestruturação e aumento da eficiência municipal".

“Queremos uma Câmara mais ágil, capaz de dar resposta rápida às necessidades dos munícipes. Uma Ribeira Brava mais limpa, cuidada e segura, tanto para quem cá vive, como para quem nos visita”, afirmou o cabeça-de-lista, citado em nota de imprensa.

Arnaldo Hernandez observa que, "nos últimos anos, muitas zonas do concelho foram deixadas ao abandono", referindo-se especialmente Às freguesias da Serra de Água e da Tabua, que "ficaram praticamente esquecidas".

"No Campanário pouco ou nada se fez" e "até a freguesia da Ribeira Brava e as zonas altas com menor densidade habitacional deixaram de ter a devida atenção ao nível da limpeza, da manutenção e da segurança”, sublinhou o candidato do JPP.

Entre as críticas apontadas está também "a ausência de iluminação pública e a falta de varandas de proteção em áreas de risco". Problemas que Hernandez considera “comprometer a segurança da população”.

Outra preocupação destacada pelo candidato ribeira-bravense prende-se com as áreas de floresta. Neste ponto, acusa o actual executvo camarário de ter "falhado na regularização das faixas de corta-fogo".

“Estamos a falar de um perigo real. A ausência de manutenção coloca em risco vidas humanas, bens de família e o próprio ambiente, aumentando de forma desnecessária o risco de incêndio”, alertou Arnaldo Hernandez.

O candidato concluiu reforçando que "o JPP quer devolver à Ribeira Brava o cuidado e a atenção que merece, colocando o município ao serviço das pessoas".

“O futuro da Ribeira Brava não pode ser feito de esquecimento e abandono. O JPP apresenta-se como alternativa para devolver dignidade e qualidade de vida às nossas freguesias”, rematou.