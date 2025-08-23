Já há 'onzes' para o Nacional - Sporting

Já são conhecidos os 'onzes' iniciais de Nacional e Sporting para o jogo que começa às 18h00.

NACIONAL: Lucas França; João Aurélio, Leo Santos, Zé Vítor e José Gomes; Matheus Dias, Liziero e Laabidi; Paulinho, Pablo e Chuchu Ramírez

Suplentes: Kevyn, Witiness, André Sousa, Lucas João, Filipe Soares, Lenny, Joel Silva, Martim Watts e Francisco Gonçalves

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio e Ricardo Mangas; Hjulmand e Morita; Geny, Trincão e Pote; Luis Suárez

Suplentes: João Virgínia, Quenda, Harder, Vagiannidis, Kochorashvili, Diogo Travassos, Alisson, João Simões e Eduardo Quaresma