Nacional procura primeira vitória da época frente ao Rio Ave

O Nacional entra em campo esta tarde, às 15h30, em Vila do Conde, diante do Rio Ave, em partida a contar para a 2.ª jornada da I Liga.

A equipa madeirense procura a primeira vitória da época, depois da derrota na estreia frente ao Gil Vicente.

Para este encontro, o treinador Tiago Margarido terá mais jogadores à disposição, com os regressos do central Zé Vítor, o médio Labidi. Além disso, este jogo também poderá marcar a estreia de dois reforços: o extremo Pablo Ruan e o avançado Lucas João.

Em sentido inverso, o técnico não vai poder contar com Deivison Souza, Miguel Baeza, Motez Nourani e Ivanildo Fernandes, que permanecem a recuperar das suas lesões.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 12h00 - Cidadãos e Associações Unidos pela Proteção dos Oceanos promovem Limpeza da Praia da Maiata

- 10h00 - PS-Madeira realiza apresentação pú blica da candidatura à Câmara Municipal de Machico, encabeçada por Hugo Marques, na Praça do Município

- 11h00 às 16h30 - III Exposição de Automóveis Clássicos – Zeca Cunha, no Arco de São Jorge

- 12h00 - VII Regata Porto Santo Line liga Madeira e Porto Santo

- 21h00 - Noites Musicais Machico 2025, com os Triova Voices Band, no Forte de Nossa Senhora do Amparo.

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Animal Abandonado e Dia do Gato Preto;

- Este é o ducentésimo trigésimo dia do ano. Faltam 136 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1686 - Nasce o compositor italiano Nicola Antonio Giacinto Porpora. Marca a renovação ópera napolitana, no século XVIII.

1710 -- Morre, aos 66 anos, o escritor e orador padre Manuel Bernardes, nome maior da literatura barroca portuguesa, autor de "Luz e Calor" e "Os Últimos Dias do Homem".

1750 - Nasce o compositor italiano Antonio Salieri.

1786 -- Morre, com 74 anos, Frederico II da Prússia, ou Frederico, o Grande.

1808 - Vitória da coligação luso-britânica sobre as forças francesas, na Batalha de Roliça.

1815 - Napoleão Bonaparte chega à Ilha de Santa Helena, lugar do desterro.

1838 -- Morre, com 89 anos, o poeta italiano Emmanuele Conegliano, Lorenzo Da Ponte, autor dos libretos de três óperas de Mozart: "As Bodas de Fígaro" (1786), "Don Giovanni" (1787) e "Così fan tutte" (1790).

1862 - Sublevação dos índios Lakota (Sioux), no Noroeste dos Estados Unidos, contra o encerramento em reservas.

1870 - É nomeada a primeira juíza dos Estados Unidos da América, Esther Hobart McQuigg Slack Morris.

1876 - Estreia-se, em Beyreuth, Baviera, a ópera de Richard Wagner "O Crepúsculo dos Deuses", encerrando a tetralogia "O Anel do Nibelungo".

1879 - É criada a Companhia Francesa do Canal do Panamá, sob a presidência de Ferdinand Lesseps.

1888 -- Na cidade norte-americana de Atlanta não há um único sítio que venda Coca-Cola. A situação inédita deve-se à morte, no dia anterior, do inventor da bebida.

1906 - Nasce Marcello José das Neves Alves Caetano, jurista, professor universitário, delfim do Estado Novo, último Presidente do Governo antes do 25 de Abril de 1974.

1927 -- É fundada, no Porto, a Federação Portuguesa de Basquetebol.

1930 - Nasce o poeta britânico Ted Hughes, autor de "Cartas de Aniversário" (1998) e "O Fazer da Poesia".

1932 -- Nasce em Trinidad o escritor VS Naipaul, autor de "Uma Casa para o Sr. Biswas" (1961), Prémio Nobel da Literatura em 2001.

1939 - II Guerra Mundial. Portugal assina com o Reino Unido o acordo Luso-Britânico de cooperação militar. O Governo inglês aceita apoiar o rearmamento nacional, contra a concessão de facilidades na utilização dos Açores.

- Estreia-se "O Feiticeiro de Oz", de Victor Fleming, com Judy Garland.

1940 - II Guerra Mundial. Hitler ordena o bloqueio total do Reino Unido.

1943 -- II Guerra Mundial. Assinatura secreta do acordo luso-britânico para a utilização dos Açores.

- II Guerra Mundial. As forças dos generais Montgomery, inglês, e Patton, norte-americano, conquistam Messina, concluindo a libertação da Sicília.

1944 -- Morre, com 75 anos, o poeta Eugénio de Castro, introdutor do Simbolismo, autor de "Cristalizações da Morte" e "Canções de Abril".

1945 - Sukarno proclama a independência da Indonésia.

-- O Presidente francês, Charles De Gaulle, comuta a pena de morte do marechal Pétain, presidente do governo colaboracionista de Vichy, para prisão perpétua.

1955 -- Morre, aos 74 anos, o escultor e pintor francês Fernand Lèger, que desenvolveu a 'arte mecânica'.

1960 - É proclamada a independência do Gabão.

- Primeiro concerto dos Beatles, no Indra Club em Hamburgo, Alemanha.

1969 -- Morre, com 83 anos, o arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe, impulsionador da Bauhaus, autor do edifício e do mobiliário do Pavilhão da Exposição Mundial de Barcelona, Espanha, do Crown Hall de Chicago e do edifício Seagram, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1987 - Toma posse o XI Governo Constitucional de Aníbal Cavaco Silva, o primeiro executivo monopartidário com maioria absoluta no Parlamento.

- Morre, aos 84 anos, o poeta e jornalista brasileiro Carlos Drummond de Andrade, autor de "Morte e Vida Severina", "Psicologia da Composição", "Uma Faca só Lâmina".

- Morre, aos 93 anos, Rudolf Hess, antigo líder do Partido Nazi, cúmplice do genocídio e braço-direito de Hitler, derradeiro sobrevivente dos prisioneiros nazis em Spandau, Berlim, Alemanha.

1992 - Os dirigentes dos países nórdicos, reunidos na Dinamarca, manifestam-se favoráveis à integração europeia.

1996 -- É publicada em Diário da República nº. 190/196 a Lei, nº 33/96, emitida pela Assembleia da República, com a definição das Bases da Política Florestal nacional.

2001 -- O ministro do Equipamento Social, Eduardo Ferro Rodrigues, confirma a vitória do consórcio RTP/SIC/SGC no concurso para a exploração da Televisão Digital Terrestre (TDT).

2002 - Abre o lanço Guarda-Belmonte da autoestrada da Beira Interior, A23.

2003 -- Iraque. O repórter de imagem palestiniano da agência Reuters Mazen Dana, 41 anos, é morto no exterior da prisão de Abu Ghraib em Bagdad, por soldados norte-americanos.

2005 -- Morre, com 77 anos, Fernando Lima, bailarino e coreógrafo, antigo diretor da companhia Verde Gaio.

- Morre, com 81 anos, Tonino delli Celli, cineasta, diretor de fotografia dos filmes de Pasolini, Federico Fellini e Roberto Benigni.

2006 -- O conselho de ministros aprova um decreto-lei que estabelece o novo regime de apoio às artes a regulamentação da Lei do Cinema e do Audiovisual e cria um fundo de investimento para o sector.

- A pintora Paula Rego e a Câmara Municipal de Cascais assinam o contrato de doação e empréstimo de 121 obras, para o museu dedicado à artista, concebido pelo arquiteto Souto Moura.

- São exumados os restos mortais de 1.153 presumíveis vítimas do massacre de muçulmanos por sérvios no enclave Srebrenica, Bósnia, de uma vala comum em Kamenica, no leste.

2007 -- Cerca de uma centena de ativistas do movimento ecologista "Verde Eufémia" destrói cerca de um hectare de milho transgénico, na Herdade da Lameira, em Silves.

- Adriaan Vlok, antigo ministro da Administração Interna do último governo do apartheid na África do Sul, é condenado a 10 anos de prisão com pena suspensa por cinco anos, por tentativa de homicídio de um ativista.

- O Tribunal Superior de Frankfurt, Alemanha, anuncia a decisão de conceder liberdade condicional à antiga ativista da organização terrorista Facção do Exército Vermelho (RAF) Eva Haule, 53 anos, após cumprir 21 anos de uma pena de prisão perpétua pela participação num triplo assassínio e num atentado na Alemanha, em 1985.

2008 - O norte-americano Michael Phelps conquista a sua oitava medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, China, batendo o mítico recorde do seu compatriota e também nadador Mark Spitz, conseguido em Munique1972. Phelps selou o oitavo título olímpico em Pequim ao ajudar a estafeta dos Estados Unidos a vencer a final dos 4x100 metros estilos, em 3.29,34 minutos, um novo recorde mundial.

2009 -- Morre, com 80 anos, Tullio Kezich, escritor, argumentista e crítico de cinema italiano. Foi um dos fundadores da produtora cinematográfica "22 dicembre", que dirigiu artisticamente até ao seu encerramento em 1965, produziu filmes como "I basilischi", de Lina Wertmuller, e "L'età del ferro", de Roberto Rossellini.

2010 -- Morre, aos 82 anos, Francesco Cossiga, antigo Presidente italiano e depois nomeado senador vitalício, como todos os antigos presidentes italianos.

- Morre, aos 90 anos, Ludvik Kundera, poeta, dramaturgo e tradutor checo, membro da vanguarda literária que se notabilizou pela poesia surrealista.

2011 -- Morre, aos 97 anos, Michel Mohrt, romancista francês, editor, historiador da literatura e membro da Academia Francesa desde 1985. Autor de "Tombeau de la Rouerie" e "Jessica ou l'Amour Affranchi".

2013 -- Morre, aos 74 anos, o advogado francês Tiennot Grumbach, antigo dirigente estudantil do movimento do maio de 1968, em França, que se tornou um reputado advogado, defensor intransigente dos trabalhadores em disputas laborais.

2014 -- Morre, aos 88 anos, o general António Pires Veloso, um dos protagonistas do 25 de novembro de 1975 e que naquela década ficou conhecido como "vice-rei do Norte".

2017 - Um atentado terrorista em Barcelona, Espanha, provoca 13 mortos e cerca de uma centena de feridos, após uma furgoneta ter galgado um passeio e atropelado dezenas de pessoas na zona da Praça da Catalunha, nas Ramblas, no centro da cidade. O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado.

2019 - O filme "Vitalina Varela", de Pedro Costa, conquista o Leopardo de Ouro, prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça.

2020 - Morre, aos 86 anos, Mário de Araújo 'Nicha' Cabral, piloto de automóveis, o primeiro português a correr na Fórmula 1 entre 1959 e 1964.

2022 -- O atleta Pedro Pablo Pichardo sagra-se campeão da Europa do triplo salto ao 'voar' 17,50 metros, juntando este êxito aos títulos mundial e olímpico e dando a Portugal o terceiro pódio no evento multidesportos de Munique, Alemanha.

- O nadador Gabriel Lopes conquista, em Roma, Itália, a medalha de bronze na final dos 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação, com a marca de 1.58,34 minutos.

2024 - Morre, aos 75 anos, Ana Faria, cantora e criadora de projetos musicais dedicados ao público infantil e juvenil nos anos 1980 e 1990, como os Onda Choc. Tornou-se conhecida em 1969 quando participou no programa "Zip-Zip", onde cantou "Canção de Embalar", de José Afonso.

