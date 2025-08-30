Cláudia Perestrelo promete apoio para "fixar empresas e criar emprego" em Santana

Foi junto ao empreendimento das Cabanas, em São Jorge – que actualmente se encontra à venda, depois do negócio ter desvanecido – que a candidata social-democrata à presidência da Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, assumiu, esta manhã, o compromisso de "contribuir para inverter esta tendência" e para "criar todas as condições necessárias à afirmação de Santana como um concelho privilegiado e atractivo ao investimento", atarvés da promoção de "uma verdadeira política de fixação de pessoas e de dinamização efetiva da economia local".

Um objectivo que passa - segundo dá conta o PSD em comunicado de imprensa - pela criação de um programa de apoio municipal à fixação de empresas em Santana, tendo em vista a "geração de mais emprego, privilegiando, sempre e em primeiro lugar, quem ali reside".

“É meu objetivo criar um programa de incentivo à fixação de empresas, um programa financeiro, que permita, por um lado, reduzir taxas e dar benefícios financeiros às empresas que se queiram fixar em Santana dentro daquelas que são as prioridades para o nosso desenvolvimento, nomeadamente na área do Turismo, da Economia Social, da Inovação Digital e da Agricultura e, por outro, a criação de postos de trabalho”, explicou a candidata do PSD, sublinhando que "os apoios a atribuir – na base de um regulamento próprio a elaborar, terão, precisamente em linha de conta, a dimensão das empresas que forem criadas e a quantidade de postos de trabalho gerados, dando sempre prioridade às pessoas residentes no concelho ou que residam nos concelhos vizinhos".

Cláudia Perestrelo lembrou ainda que “os incentivos à fixação de empresas, aliados aos incentivos à criação de postos de trabalho são determinantes para mitigar o despovoamento e trazer o desenvolvimento global às localidades”, assumindo-o como "duas das grandes prioridades" da sua candidatura.

“A Câmara tem as suas atribuições e tem os seus mecanismos de actuação, mas a verdade é que os privados têm aqui um papel muito importante e é determinante que o executivo camarário dê condições de atração para que os privados possam olhar para Santana como um local aprazível para investir”, rematou.