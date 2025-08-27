Cláudia Perestrelo diz que Santana é uma terra "que merece mais"

“Candidatar-me à presidência desta Câmara Municipal não é apenas um acto político, é um compromisso pessoal onde deposito toda a minha energia e toda a minha paixão por esta terra” começou por afirmar, neste fim de tarde, a candidata pelo PSD-Madeira ao Executivo Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, naquela que foi a apresentação da candidatura 'Santana, futuro para todos'. Acrescenta que o município "merece mais".

A candidata assume este desafio com “grande honra e sentido de responsabilidade”, acreditando que Santana “merece e pode ser mais” a vários níveis, sendo disso exemplo a área da Habitação, assim como ter uma liderança no "Executivo próxima da população, transparente, que saiba construir pontes de diálogo, que governe para todos e não apenas para alguns e que, simultaneamente, combata a burocracia e valorize os mais jovens, dando-lhes oportunidades à sua fixação no concelho", lê-se em nota enviada.

Cláudia Perestrelo que, nesta oportunidade, garantiu que esta nova visão que defende para o seu concelho nasce de uma "profunda auscultação levada a cabo em todas as freguesias, nas quais não são precisas grandes promessas, mas, sim, trabalho, responsabilidade e dedicação."

“Estamos aqui para servir, para construir e para lutar por todos e para todos”, assegurou a candidata social-democrata, comprometendo-se a lutar, ao lado de cada um dos cidadãos, reduzindo a burocracia e priorizando duas áreas fundamentais – a Habitação e o Emprego – em paralelo com uma aposta séria, responsável e decisiva na melhoria das infraestruturas que servem a população, nos apoios à agricultura e na dinamização sustentável do Turismo, assim como no reforço dos apoios sociais a todos os que deles precisam.

Candidata que, nesta ocasião, assumiu, igualmente, o compromisso de fazer valer as respostas que ainda estão em falta no seu concelho, enfrentando todos e quaisquer constrangimentos para que estas venham a ser uma realidade, aludindo, entre outros exemplos, ao requalificação do Nó do Cortado, à reabilitação do Centro Agrário de Santana, à Sidraria de São Roque do Faial, à cobertura do Polidesportivo da Ilha, à melhoria da Escola de Santana, à fundamental conclusão da Via Expresso entre o Arco de São Jorge e a Boaventura, à transformação da Escola de São Jorge em Lar e valência de Cuidados Continuados – proposta essa que foi do PSD – e à construção do Centro Tecnológico do Faial, um projeto essencial para atrair talento e emprego especializado para o concelho.

“Vamos acompanhar, vamos seguir todos estes processos e garantir que eles sejam realidade”, assumiu, apelando a que a população tenha coragem para mudar e para que, através desta candidatura, se cumpra o seu objetivo maior: transformar Santana numa terra mais próspera, mais justa e mais sustentável para todos.

Acredito que Santana “pode ser um lugar ainda melhor”, frisou.

“Quero crer que, desta vez, Santana vai ser PSD”, assume Carlos Pereira, apelando ao voto

Agradecendo o convite, o ex-autarca Carlos Pereira, candidato à Presidência da Assembleia Municipal, fez questão de sublinhar que a candidatura 'Santana, futuro para todos', liderada por Cláudia Perestrelo, representa um projecto que merece ser ouvido e que, acima de tudo, é a junção de pessoas apenas movidas por servir o seu concelho, tornando-o melhor e mais preparado para o futuro.

“Pode contar comigo, agora e sempre, numa campanha que vai ser dura, mas que vai valer a pena”, disse, dirigindo-se à Cláudia Perestrelo, apelando ao voto da população no PSD e lembrando que o PSD em Santana tem projeto e tem provas dadas. “Quero crer que, desta vez, Santana vai ser PSD”, rematou.