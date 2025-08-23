PSD quer transformar Santana num concelho mais atractivo

A candidatura do PSD/M 'Santana, futuro para todos' será apresentada no próximo dia 27 de agosto, pelas 18h30, na praceta em frente à Igreja de Santana, num evento que contará com a presença das equipas candidatas à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia do concelho.

A candidatura, conforme já assumido pela candidata à Presidência da Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, pretende ser “um movimento cívico e uma alternativa clara àquela que tem sido a governação do Município de Santana nos últimos anos” e, acima de tudo, um compromisso efetivo com a população para trabalhar a favor de um concelho “que seja mais atrativo ao investimento, que gere mais postos de trabalho, que tenha maior capacidade de atrair e fixar população – nomeadamente através do reforço da Habitação – e que, simultaneamente, tenha mais qualidade de vida para todos”.

A Lista candidata à Câmara Municipal liderada por Cláudia Perestrelo é composta por “gente conhecedora da realidade, comprometida e motivada a servir a sua terra”, nomeadamente António Jorge Azevedo (Economista), André Chaves (Professor), Mariana Reynolds (Educadora Social) e Manuel Filipe Trindade (Empresário), sendo Carlos Pereira a escolha para a Presidência da Assembleia Municipal.

Um compromisso também assumido no que toca às Juntas de Freguesia, para as quais Cláudia Perestrelo apresenta os candidatos João Paulo Luís (Junta de Freguesia de Santana), Heliodoro Dória (Junta de Freguesia de São Roque do Faial), Sofia Mendonça (Junta de Freguesia do Faial), Agostinho Silva (Junta de Freguesia da Ilha), Fabiana Matos (Junta de Freguesia de São Jorge) e Nélio Gouveia (Junta de Freguesia do Arco de São Jorge).