Cláudia Perestrelo quer atrair e fixar mais população e investimento em Santana

Cláudia Perestrelo, candidata pelo PSD à Câmara Municipal de Santana, assumiu, hoje, que a candidatura "pretende ser, acima de tudo, um movimento cívico. Temos um projeto válido, somos uma alternativa clara àquela que tem sido a governação do município de Santana nos últimos anos e estamos prontos a trabalhar em prol da nossa terra” garantiu.

A lista foi hoje entregue, no Tribunal do Funchal. A cabeça-de-lista aproveitou a ocasião para reiterar que aquilo que move esta equipa “são as pessoas de Santana” e a certeza de que é possível trabalhar por um concelho que seja mais atractivo ao investimento, que gere mais postos de trabalho, que tenha maior capacidade de atrair e fixar população e que, simultaneamente, tenha mais qualidade de vida para todos.

A candidata assumiu que terá como foco especial a fixação de mais habitantes, através do reforço da oferta de habitação, em Santana. "Queremos descomplicar todos os procedimentos urbanísticos, dando prioridade à legalização de habitações que não estão habitadas neste momento, criando, também por esta via, um verdadeiro incentivo para a fixação de pessoas no concelho”, disse Cláudia Perestrelo.

Além desta, entre as prioridades está também a aplicação das políticas sociais, bem como a aposta numa política clara de usufruto - com regras e responsável - do património natural e ambiental, Um dos objectivos é ainda garantir turismo com regras e com qualidade, apostar numa agricultura diferenciada e apoiada e, por fim, defender “um território verdadeiramente ordenado, organizado e disponível para as pessoas”.