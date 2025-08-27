CDU defende reforço do policiamento de proximidade no Funchal

A CDU realizou, esta manhã, no sítio do Lazareto, uma iniciativa dedicada às políticas de segurança pública, oportunidade onde o candidato à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, alertou para o facto de existir um "forte sentimento de insegurança" no concelho.

De acordo com o candidato, em algumas localidades há relatos de furtos a habitações, a estabelecimentos comerciais e a viaturas. "Mesmo que as estatísticas oficiais apontem para uma baixa criminalidade, entre a população, a percepção é que os problemas que potenciam a criminalidade estão a aumentar", afirmou.

O sentimento de insegurança resulta não apenas de quem foi vítima ou presenciou algum crime, mas também da visibilidade de problemas sociais e de saúde pública, designadamente as toxicodependências e alcoolismos , que alimentam a percepção de risco Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal

A CDU considera que os governantes têm responsabilidades directas neste quadro, justificando que "têm vindo a desarticular projectos de policiamento de proximidade, que no passado foram instrumentos fundamentais para garantir a segurança e o combate à criminalidade".

Assim, Ricardo Lume defende que, em localidades como o Lazareto, onde predomina uma população envelhecida, nos bairros sociais e nas freguesias mais distantes do centro do Funchal, o "policiamento de proximidade é essencial" para reforçar o sentimento de protecção e segurança da população.

O Funchal não precisa de uma superesquadra da PSP no centro da cidade, com agentes sobrecarregados de burocracia, nem de uma Polícia Municipal esvaziada de competências. O que o concelho precisa é de policiamento de proximidade: agentes da PSP nas ruas, nos bairros, nas localidades e junto às escolas, em contacto direto com a população, garantindo tranquilidade e segurança Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal

A CDU reafirma assim que "é fundamental recuperar o policiamento de proximidade", colocando os agentes no terreno e junto das populações, como forma eficaz de prevenir e combater a criminalidade e, ao mesmo tempo, reforçar a confiança e a segurança no concelho do Funchal.