Sport TV lembra Joaquim Oliveira como "figura ímpar do desporto e dos 'media' em Portugal"

É com "profundo pesar" que a Sport TV assinalou este sábado o falecimento de Joaquim Oliveira, "figura ímpar do desporto e dos 'media' em Portugal, fundador e presidente do conselho de administração do canal.

Morreu Joaquim Oliveira, empresário fundador da Sport TV Joaquim Oliveira, o empresário fundador da Sport TV e da Olivedesportos, accionista dos três maiores clubes portugueses, morreu hoje, dia 16 de Agosto, vítima de pneumonia. Tinha 78 anos.

A criação da Sport TV, em 1998, "materializou a visão estratégica de Joaquim Oliveira de dotar o desporto nacional de uma plataforma profissional, dedicada e moderna, que valorizasse os protagonistas, os espetáculos e os adeptos".

A sua liderança representou um marco histórico, tendo contribuído para uma transformação significativa na forma como os portugueses experienciam o desporto. Este facto permitiu um acesso mais democrático, uma melhoria significativa na qualidade das transmissões e um realce do papel do desporto enquanto ativo cultural e económico do país. A sua contribuição foi determinante para o crescimento, profissionalização e projecção internacional do futebol português. Sport TV

O canal salienta que Joaquim Oliveira foi "um líder dotado de uma visão singular, um espírito empreendedor e uma integridade inquestionável, deixa um legado profundo e uma perda irreparável".