Berbatov lembra dedicação de Ronaldo e entrosamento com Nani

O ex-futebolista Dimitar Berbatov salientou a dedicação e o profissionalismo de Cristiano Ronaldo e o "ótimo entrosamento" em campo com Nani enquanto jogou com os dois portugueses em Inglaterra, ao serviço do Manchester United.

Avançado dos 'red devils' entre 2008/09 e 2011/12, com 56 golos e 22 assistências em 108 jogos oficiais, o antigo internacional búlgaro partilhou a sua primeira época na formação de Old Trafford com 'CR7', jogador que sobressaía pela dedicação, não só ao treino, mas também ao processo de recuperação.

"Vi logo o quão dedicado era ao treino e também à recuperação. Depois do treino acabar, trabalhava o remate ou os movimentos para dentro. Toda a gente via a dedicação e a crença que tinha para se tornar num dos melhores, o que aconteceu. No relvado, era fenomenal pela forma como corria, driblava e aparecia na posição certa para marcar", recorda, em entrevista à agência Lusa.

Autor de dois golos servidos por Ronaldo e de três assistências para golos do madeirense, o ex-ponta de lança vinca que a disciplina do avançado ainda no ativo aos 40 anos, no Al-Nassr (Arábia Saudita), "era inacreditável", até pela "forma profissional" como se cuidava.

"A disciplina e o profissionalismo distinguiam-no. No futebol, no desporto e mesmo na vida, se queremos fazer alguma coisa não conseguimos ser bem sucedidos sem disciplina. Por isso, se tornou o que tornou", acrescenta, a partir do concelho algarvio de Albufeira, onde orienta um campo de treinos para crianças e jovens entre os cinco e os 16 anos, no Pine Cliffs Resort.

Colega de Nani nas quatro temporadas em que representou o 'United', Berbatov lembra que o antigo internacional luso, que encerrou a carreira em dezembro de 2024, aos 38 anos, era um jogador com quem 'brincava' nas sessões de treino, sem deixar de ser sério no trabalho, que marcava bons golos com qualquer dos pés face à elevada qualidade técnica.

"Tive um ótimo entrosamento com ele. Alguns dos meus golos mais bonitos surgiram de assistências dele. Aquele golo de 'bicicleta' ao Liverpool foi na sequência de um cruzamento dele. Alguns dos meus pontapés de 'tesoura' também tiveram origem em cruzamentos dele", diz, em referência à vitória caseira sobre os 'reds', por 3-2, para a edição 2010/11 da Premier League, na qual concretizou um 'hat-trick'.

O búlgaro dispôs, aliás, de sete assistências do português para marcar e serviu um dos golos de Nani, num período em que, juntos, venceram dois campeonatos (2008/09 e 2010/11), duas edições da Taça da Liga inglesa (2008/09 e 2009/10) e duas Supertaças (2009/10 e 2010/11), tendo ainda atingido duas finais da Liga dos Campeões (2008/09 e 2010/11).

Contratado ao Tottenham, o antigo ponta de lança, de 44 anos, apercebeu-se logo da pressão para vencer assim que rumou a Manchester e da "alta intensidade" das sessões de treino, com jogos que eram "quase como guerras" e que o prepararam para ter espaço num plantel recheado de atletas habituados a ganhar.

"O Scholes, o Giggs, o Rooney, o Cristiano Ronaldo, o Rio [Ferdinand] eram vencedores. Acolheram-me na equipa. Quando vamos para um ambiente assim precisamos de ser fortes. Quando tens vencedores à tua volta, eles vão-te testar. Eles querem ver do que és feito. Precisam de saber se podem contar contigo nos jogos", explica.

Berbatov lembra que a aura de equipa 'grande' e vitoriosa contagiava os adversários do Manchester United, que, nalguns casos, já pareciam entrar derrotados no relvado.

"Às vezes, no túnel, antes dos jogos, quando as duas equipas se alinhavam, conseguia ver nos olhos deles [adversários] que já estavam a perder o jogo. Aquele contexto vitorioso era excelente, mas precisamos de conquistar o nosso lugar, de merecer lá estar", constatou.