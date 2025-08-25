Chega considera que "o Funchal está um barril de pólvora"

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal considerou, hoje, que "o Funchal está um barril de pólvora", tendo em conta "terrenos públicos cheios de mato, espaços invadidos pela sujidade e ausência de manutenção mínima". Luís Filipe Santos acusa a autarquia de não limpar os seus próprios terrenos.

Além disso, acusa a CMF de não apoiar os proprietários particulares e de continuar a "ignorar um problema que ameaça directamente a segurança da população". O cabeça-de-lista diz que as freguesias de Santo António, São Martinho, Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia e Monte "são hoje autênticos barris de pólvora, onde basta uma faísca para transformar o descuido da Câmara em tragédia anunciada".

A candidatura considera que "esta negligência é inaceitável". "Não podemos permitir que a inação da autarquia coloque em perigo as famílias funchalenses", atira.

“É urgente que a Câmara Municipal do Funchal assuma as suas funções: limpar os terrenos, apoiar os cidadãos e cuidar verdadeiramente da cidade. O Funchal merece ser um concelho limpo, seguro e protegido — e é isso que o Chega garante com coragem, rigor e compromisso", assume Luís Filipe Santos.