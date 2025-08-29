Adrián Butzke a caminho do Marítimo

O ponta-de-lança espanhol Adrián Butzke, 26 anos, vai ser reforço do Marítimo. O jogador pertence aos quadros do Vitória de Guimarães e no ano passado esteve cedido ao Nacional, onde jogou na primeira fase da temporada (12 golos, zero golos).

No mercado de Janeiro, ingressou no Mirandés da II Liga espanhola, onde fez 16 jogos, um golo e uma assistência. Novamente por empréstimo do Vitória de Guimarães. O jogador não fazia parte dos planos de Luís Pinto, treinador dos vimaranenses.

Adrian Butzke já se encontra na Madeira e deverá ser apresentado nos próximos dias.