Festas de São Vicente prosseguem para o seu penúltimo dia

As grandes festas de São Vicente prosseguem este sábado, 30 de Agosto, para o seu penúltimo dia.

A partir das 20 horas, tem início um programa animado que se estende pela noite e madrugada, incluindo concertos, novena, romagem, 'We are 90’s Show' e muito mais.

Outras iniciativas que marcam este que é o ducentésimo quadragésimo terceiro dia do ano, em que faltam 123 dias para o fim de 2025:

- A partir das 8 horas - IX Km Vertical de Câmara de Lobos;

- 9 horas - A companhia aérea Emirates realiza um 'Open Day' no Meliã Madeira Mare Resort & Spa;

- A partir das 9h20 - Rampa Regional da Ribeira Brava;

- 09h30 – 1.ª Edição da Cãominhada da Calheta com início na Praceta 24 de Junho seguindo em direcção ao Porto de Recreio;

- 10 horas - Actividade 'Da Costa ao Convés', promovida pela Ocean Devotion Madeira em colaboração com projecto Jawal Divague, na Marina do Funchal;

- Das 10 às 12 horas - Iniciativa 'Aos Sábados no Parque' da Câmara Municipal do Funchal, no Parque Ecológico, sobre a temática dos usos tradicionais das plantas madeirenses;

- 11 horas - Acção política da CDU nas Zonas Altas do Funchal, no sítio da Viana, na freguesia de Santo António;

- 11h30 – Iniciativa do Bloco de Esquerda na Estrada do Garajau, junto à Alumiconstrutora;

- Das 14 à 1 horas – 2.ª Edição do Funchal Summer Fest no Parque de Santa Catarina;

- 15 horas – Jogo da I divisão Nacional de Andebol Feminino Madeira SAD vs Benfica no Pavilhão do Funchal;

- 15h30 – Jogo da I Liga Casa Pia vs Nacional no Estádio Municipal de Rio Maior;

- 20 horas – Estreia do documentário sobre a Festa de Nossa Senhora da Piedade no Centro Cívico do Caniçal;

- A partir das 20 horas - Festa de Nossa Senhora da Piedade no Porto Santo;

- 20h30 – VI Festival de Folclore de Gaula 'Baila que Baila' no Salão Paroquial na Igreja da Nossa Senhora da Luz, em Gaula;

- 21 horas - Encontro de Tunas no Festival 'Giratório' no Largo do Poço, em Câmara de Lobos;

- 21 horas - Festas da Ponta do Sol com Sid Saint e Beatriz Caboz;

- 21h30 – Secular tradição dos Fachos em Machico;

Principais acontecimentos registados a 30 de Agosto e Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados:

1645 - Índios americanos firmam o tratado de paz com os holandeses de Nova Amesterdão, atual Nova Iorque, Estados Unidos.

1808 - É assinada a convenção de Sintra, que põe termo à primeira invasão francesa.

1852 - É criado por Decreto o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, tendo-lhe sido atribuídos todos os domínios de acção e assuntos da Repartição de Obras Públicas, até aí sob a alçada do Ministério do Reino. António Maria Fontes Pereira de Melo é o ministro nomeado.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. Os alemães tomam Amiens, em França.

1928 - É formada a Liga da Independência da Índia.1936 - Guerra Civil Espanhola. A Guarda Civil é convertida em Guarda Nacional Republicana.

1941 - II Guerra Mundial. As tropas alemãs começam o cerco de Leninegrado.

1951 - Estados Unidos e Filipinas assinam o pacto de defesa mútuo.

1960 - A Alemanha de Leste impõe o bloqueio parcial a Berlim ocidental.

1963 - Entra em funcionamento a chamada "linha quente" entre os Estados Unidos e a União Soviética.

1974 - É homologado o Acordo de Argel, entre Portugal e o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Portugal reconhece a independência da Guiné e de Cabo Verde, proclamada em setembro de 1973 e reconhecida pelas Nações Unidas (ONU).

1975 - O primeiro-ministro português Vasco Gonçalves é demitido, iniciando-se negociações para a formação do VI Governo Provisório, numa coligação PS-PPD-PCP.

1980 - São assinados os acordos de Gdansk, que criam o sindicato polaco Solidariedade, como associação de vários sindicatos livres.

1982 - O líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, deixa Beirute, no Líbano, onde mantinha, há mais de dez anos, o quartel-general.

1984 - Primeira missão do Discovery.

1987 - O atleta canadiano Ben Johnson leva, primeira vez, o recorde mundial dos 100 metros a um tempo inferior a 10 segundos, atingindo os 9,83 segundos.

1993 - Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) aprovam o projeto de acordo para a autonomia da faixa de Gaza e Jericó.1995 - O prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional é atribuído a Mário Soares, Presidente da República Portuguesa.

1998 - Surge o primeiro Doodle, desenhos que assinalam efemérides ou eventos especiais do motor de busca Google.

1999 - Referendo para a independência de Timor-Leste.

2000 - Lançamento do Plano Colômbia, estabelecido com os Estados Unidos, para erradicação do tráfico de cocaína.

2001 - Os timorenses elegem, pela primeira vez em plena democracia, um Governo para o seu território. A vitória cabe à Frente Revolucionária de Timor-Leste (Fretilin).

2003 - A Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) decide, em Gdansk, Polónia, integrar as 21 reivindicações do sindicato polaco Solidariedade, estabelecidas em agosto de 1980, na lista "Memória do Mundo".

2004 - O líder radical xiita Moqtada Sadr apela aos seguidores para que cessem os combates em todo o Iraque e anuncia a participação do movimento no processo político do país.

2005 - Furacão Katrina avança pelo vale do Mississipi, ao longo do Louisiana, Estados Unidos.

2005 - Barril de petróleo fecha próximo dos 70 dólares em Nova Iorque, Estados Unidos, devido à passagem do furacão Katrina pelo Golfo do México, que causou a paragem quase completa da produção na região.

2006 - O Conselho Superior de Defesa Nacional aprova o envio para o Líbano de uma companhia com um máximo de 140 militares de engenharia de construção para integrar a força interina das Nações Unidas -- FINUL.

2006 - Entra em vigor a nova Lei nº. 4/2006 de Programação Militar, emitida pala Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 166/2006 em 29 de agosto, prevê um investimento de 5,45 mil milhões de euros na modernização das Forças Armadas portuguesas até 2023 e introduz como principal novidade a venda de equipamento militar no valor de 290 milhões de euros.

2006 - Caso Mateus. A Federação Portuguesa de Futebol mantém a decisão de suspender o Gil Vicente das competições e a descida do clube à Liga de Honra.

2007 - O Governo aprova o decreto regulamentar do novo Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Cidadãos Estrangeiros de Território Nacional, a chamada Lei da Imigração.

2008 - Centenas de milhares de mexicanos saem à rua em mais de 70 cidades para gritar "basta" ao crime organizado e à impunidade dos criminosos, em marchas do movimento "Iluminemos o México" promovidas por todos os estratos sociais do país.

2011 - O Congresso de Deputados espanhol aprova, numa sessão marcada por alguma tensão, 'tomar em consideração' a alteração do artigo 135.º da Constituição para impor um limite ao défice, com os votos favoráveis dos maiores partidos.

2012 - O Conselho de Ministros aprova o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, "mediante a alienação das ações representativas de até 100 por cento" do capital social da empresa.

2016 - A Comissão Europeia conclui que a Irlanda concedeu benefícios fiscais ilegais à Apple, ordenando a Dublin que recupere 13 mil milhões de euros à empresa tecnológica norte-americana por impostos não cobrados entre 2003 e 2014.

2016 - A Autoridade da Concorrência aprova a operação de concentração na TAP, que ficará assim controlada maioritariamente pelo Estado, detendo 50% da companhia aérea.

2018 - O futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, é eleito pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah, no Mónaco.

2019 - O judoca Jorge Fonseca sagra-se campeão do mundo de judo em -100 kg, em Tóquio, Japão.

2020 - O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vence o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

2021 - O Tribunal Constitucional declara por unanimidade a inconstitucionalidade de normas da Lei do Cibercrime que previam o acesso a 'emails' sem ordem de um juiz, na sequência do pedido de fiscalização do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2021 - Os talibãs proclamam "independência total" do Afeganistão, depois de os últimos soldados norte-americanos deixarem o país, após 20 anos de presença das forças norte-americanas em território afegão.

2022 - A ministra da Saúde, Marta Temido, apresenta a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.

2023 - Um grupo de militares que lidera uma tentativa de golpe de Estado no Gabão anuncia na televisão o cancelamento das eleições presidenciais que reelegeram Ali Bongo Ondimba, que se encontra em prisão domiciliária e a dissolução de todas as instituições democráticas.

2024 - Quatro militares da GNR, da equipa de Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, morrem após a queda de helicóptero no rio Douro, em Lamego, ao tentar amarar. O piloto foi resgatado com vida.

Pensamento do dia: