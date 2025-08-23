Jorge Santos assume recorrer ao património municipal para aumentar a oferta de Habitação na Ribeira Brava

A candidatura PSD/CDS 'Pela Ribeira Brava' deslocou-se este sábado, 23 de Agosto, à freguesia do Campanário para apresentar algumas das suas propostas na área da habitação, assumida, desde a primeira hora, como uma das suas grandes prioridades.

Durante uma acção de pré-campanha, precisamente junto a um empreendimento actualmente em reconstrução, pela autarquia, para efeitos de habitação, ao abrigo do PRR, Jorge Santos, candidato à Presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, explicou que pretende responder àquela que é uma das maiores preocupações das famílias e dos casais jovens que vivem no concelho.

Entre as medidas defendidas, indicou, está a intervenção directa no património municipal que se encontre degradado, “dando-lhe uma nova vida e colocando-o ao serviço das pessoas”, assim como o alargamento e reforço dos atuais apoios.

O candidato garantiu que, caso venha a ser eleito, irá continuar a recorrer a fundos como o 1.º Direito, previstos na Estratégia Local de Habitação, para avançar com a reabilitação de outros edifícios devolutos, já identificados em todas as freguesias, para transformar problemas em soluções para os Munícipes. “Pretendemos trabalhar no sentido de reconstruir outros edifícios degradados, de modo a encontrar soluções para a população”, garantiu, acrescentando que, a par desta estratégia, outra das suas prioridades passará por reforçar o programa municipal de apoio à recuperação de casas degradadas, no sentido de melhorar as condições de habitabilidade a mais famílias da Ribeira Brava.

Paralelamente, e aludindo ao Encontro com os Jovens realizado pela sua candidatura esta semana – e onde fez questão de registar as preocupações que ali foram transmitidas – o candidato assumiu, também, o compromisso de criar um programa especificamente direcionado para os jovens, facilitando-lhes o acesso à sua primeira habitação, aumentando simultaneamente os incentivos já em vigor, quer ao nível das taxas urbanísticas, quer dos impostos municipais, como o IMT e o IMI.

Jorge Santos que, nesta oportunidade, garantiu querer ir mais além no que toca à disponibilização de mais Habitação no seu concelho e, nessa medida, em estreita articulação com o Governo Regional e com a IHM e à exemplo dos 17 fogos que já se encontram em construção na Tabua, irá trabalhar no sentido de assegurar que, em mais espaços municipais já identificados, o Governo possa construir novas habitações a custos controlados, sobretudo para os jovens casais.

“O nosso compromisso é trabalhar para que cada ribeira-bravense tenha uma casa condigna onde possa viver com segurança e satisfação”, rematou o candidato, lembrando que a autarquia da Ribeira Brava é a única que tem em curso um projeto de construção ao abrigo do PRR.