Ribeira Brava aprova voto de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria

A Ribeira Brava aprovou hoje, em reunião de câmara, um voto de pesar pelo falecimento do Bispo Emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.

"Figura incontornável na Igreja católica madeirense, a vida de D. Teodoro de Faria foi inteiramente dedicada à Igreja, deixando para trás um legado profundamente enriquecedor", refere a autarquia.

E prossegue: "Além da sua inabalável fé e da sua notável proximidade com os fiéis, distinguiu-se também como um rigoroso investigador. O seu magistério foi um pilar fundamental que moldou e marcou a história da Diocese e da Região Autónoma da Madeira".

De acordo com a autarquia, "a sua partida representa uma grande perda, mas a sua influência e o seu exemplo de vida perdurarão na memória de todos".

E concluiu: "Aos familiares, amigos e a toda a Igreja, a Câmara Municipal da Ribeira Brava endereça sentidas condolências".