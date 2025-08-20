Trânsito sem constrangimentos na Via Rápida e baixa do Funchal
De acordo com a aplicação InFoVias e as câmaras da Vialitoral, não há, neste momento, registo de congestionamentos ou acidentes na Via Rápida. À semelhança de ontem, a circulação decorre sem constrangimentos, com condições favoráveis à condução.
O mesmo se verifica na baixa do Funchal, onde não há indicação de qualquer incidente. uma situação que poderá estar relacionada com o facto de este ser um mês de férias para muitos madeirenses.