Colisão na via rápida provocou um ferido

None

Um choque ocorrido ao final da tarde de ontem na via rápida, na zona do Porto Novo, no sentido Funchal-Santa Cruz, provocou um ferido.

A vítima, um homem na casa dos 40 anos, queixava-se de dores na grelha costal, motivo pelo qual foi socorrido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

