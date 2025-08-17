Aliados realizam reunião virtual antes da visita de Zelensky a Trump

O Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, convocaram para hoje uma nova reunião dos países aliados da Ucrânia, após a cimeira de sexta-feira no Alasca entre Donald Trump e Vladimir Putin.

A reunião será novamente realizada 'online', como aconteceu na quarta-feira, com a presença, entre outros líderes, do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e está marcada para as 13:00 GMT (14:00 de Lisboa).

Esta nova reunião visa discutir a cimeira de sexta-feira no Alasca entre os Presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, e a viagem a Washington na segunda-feira do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A cimeira do Alasca terminou sem acordo. Trump voltou a rever a sua posição, dizendo que já não considera necessário um cessar-fogo e defendendo a negociação "direta" de um acordo de paz.

O encontro foi o primeiro dos Presidentes norte-americano e russo desde 2018 e marcou o regresso de Vladimir Putin aos Estados Unidos, após 10 anos de ausência, bem como a um grande palco diplomático, apesar de ser alvo de um mandado do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, e das relações entre Washington e Moscovo estarem suspensas desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) deverá revalidar o título na Volta a Portugal, sendo o último ciclista a partir para os 16,7 quilómetros da 10.ª e última etapa, em Lisboa.

Líder desde a quarta etapa, o campeão de 2024 sai para a estrada às 17:00, dois minutos depois do terceiro classificado, o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), que é antecedido no 'crono' por Alexis Guérin.

O francês da Anicolor-Tien21, que é segundo, está a 39 segundos do seu colega russo, que tem 01.17 minutos de vantagem sobre Peña.

O lugar no pódio do trepador colombiano do AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense está em risco, uma vez que tem apenas um segundo de margem para Byron Munton, o ciclista do Feirense-Beeceler, que foi campeão sul-africano de contrarrelógio em 2022.

Em Lisboa, os 96 corredores ainda em prova vão percorrer 16,7 quilómetros totalmente planos com início e final na Praça do Império.

Será nesse cenário que Artem Nych, de 30 anos, deverá confirmar a sua entrada no 'clube' de bicampeões, com a festa a estar prevista para pouco depois das 17:20.

Às 15:15, o australiano Angus Miller (Atom 6 Bikes-Decca) será o primeiro a partir para a última etapa, com todos os corredores até à entrada no top 10 a iniciarem o seu exercício com um minuto de diferença.

***

O Sporting procura somar a segunda vitória na I Liga de futebol na recepção ao Arouca, numa segunda jornada em que regressa ao 'seu' Estádio José Alvalade após as obras realizadas nos últimos meses.

Depois do triunfo sobre o Casa Pia na estreia (2-0), o bicampeão nacional defronta o Arouca, que na primeira jornada somou um triunfo motivador em casa perante o AVS, por 3-1.

Este será o primeiro jogo do Sporting versão 2025/26 em sua casa, já que o estádio esteve impossibilitado de receber jogos durante a pré-temporada devido as obras de melhoramento e renovação no recinto.

Maxi Araújo e Diomande, titulares na primeira ronda, são baixas certas devido a lesão, o que vai obrigar o técnico Rui Borges a efetuar alterações no 'onze' inicial dos 'leões'.

O encontro está agendado para as 20:30.

Também hoje, o Rio Ave faz a estreia na I Liga na recepção ao Nacional e a cidade de Alverca volta a receber um jogo do primeiro escalão em mais de duas décadas, com a equipa local a receber o Sporting de Braga.

Nacional procura primeira vitória da época frente ao Rio Ave O Nacional entra em campo esta tarde, às 15h30, em Vila do Conde, diante do Rio Ave, em partida a contar para a 2.ª jornada da I Liga.

Nos Açores, o 'europeu' Santa Clara recebe o Moreirense.

No sábado, o Benfica estreou-se na I Liga com uma vitória no campo do Estrela da Amadora, por 1-0.

A ronda fecha segunda-feira com o FC Porto a visitar o Gil Vicente, em Barcelos.

INTERNACIONAL

Os bolivianos são hoje chamados às urnas para eleger os membros do Senado, da Câmara dos Deputados e os próximos Presidente e vice-presidente do país.

A Bolívia, país com 12 milhões de habitantes, tem testemunhado nos últimos meses uma fragmentação política das forças de esquerda, que originou protestos e confrontos envolvendo as forças governamentais e os apoiantes do ex-presidente Evo Morales, mas também um descontentamento generalizado da população, potenciado por uma grave crise económica.

Para a eleição presidencial, oito nomes constam no boletim de voto, incluindo o de Eduardo del Castillo pelo partido Movimento ao Socialismo (MAS, esquerda), força política do atual chefe de Estado, Luis Arce.

Um dos casos desta eleição é o facto do ex-presidente Evo Morales (2006-2019), que se incompatibilizou com Luis Arce e com o MAS, estar impossibilitado de se candidatar à presidência por não ter um partido e por estar constitucionalmente inabilitado.

Com a esquerda boliviana em crise, a oposição de direita tem saído fortalecida, com as últimas sondagens a atribuírem ao empresário Samuel Doria Medina, da aliança Unidade, 21,2% das intenções de voto, seguido do antigo presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), da Aliança Livre, também oposição, com 20%.

Caso seja necessária, uma segunda volta para a eleição presidencial está agendada para 19 de outubro.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) realiza hoje a sua 45.ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo, em Madagáscar, país que assume a presidência rotativa da organização.

O evento está agendado para a capital de Madagáscar, Antananarivo, e tem como objetivo "construir uma SADC resiliente, sustentável e coesa".

A reunião deste ano tem como tema "Promover a industrialização, a transformação agrícola e a transição energética para uma SADC resiliente".

A SADC, criada em 17 de agosto de 1992, tem como Estados-membros a África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Malaui, Maurícias, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seicheles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.