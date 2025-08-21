Mulher britânica celebra hoje 116 anos e é a mais velha do mundo

A mulher mais velha do mundo, a britânica Ethel Caterham, celebra hoje o seu 116.º aniversário, anunciou o lar de idosos em que vive.

Nascida em 21 de agosto de 1909 num vilarejo em Hampshire, no sul da Inglaterra, Ethel Caterham tornou-se a pessoa mais velha do mundo no início de maio, após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas, aos 116 anos.

A idosa vive numa casa de repouso em Surrey, um condado ao sul de Londres.

"Ethel mais uma vez optou por não dar entrevistas, preferindo passar o dia tranquilamente com a sua família para que ela possa desfrutar no seu próprio ritmo", disse um porta-voz da casa de repouso.

A centenária e família estão "agradecidas por todas as mensagens gentis e interesse demonstrado nela", disse a mesma fonte.

Ethel Caterham é o último súbdito vivo do rei Eduardo VII, cujo reinado terminou em 1910.

É também a britânica mais velha de todos os tempos, de acordo com o banco de dados Oldest in Britain.

No ano passado, recebeu uma carta do rei Carlos III felicitando-a por ter alcançado um "marco notável".