Cruzeiro de luxo 'Seven Seas Splendor' faz escala no Funchal
O navio de cruzeiro 'Seven Seas Splendo'r visita, esta quinta-feira, a Madeira, com 1.240 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes.
Operado pela Regent Seven Seas Cruises, o navio transporta 703 passageiros num cruzeiro de luxo de 28 dias, que começou a 11 de Agosto em Atenas, Grécia, e termina a 8 de Setembro em Montreal, Canadá.
No Funchal, o 'Seven Seas Splendor' permanecerá 11 horas, tendo chegado ao porto às 7h00, com saída prevista para as 18 horas, rumo à próxima escala, em Ponta Delgada, Açores.
Desenhado para um segmento de luxo, o navio foi construído em 2021 nos estaleiros de Fincantieri, em Trieste, Itália, para acomodar até 829 passageiros. Custou cerca de 430 milhões de euros. Nesta viagem, capitaneada pelo comandante italiano Ubaldo Armellino, o 'Seven Seas Splendor' vai visitar sete países (Grécia, Turquia, Itália, Mónaco, Espanha, Portugal e Canadá) e 19 portos: Piraeus, Skiathos, Istambul, Cesme, Santorini, Positano, Civitavecchia, Monte Carlo, Barcelona, Alicante, Motril, Cadiz, Funchal, Ponta Delgada, Horta, St. Johns, Corner Brook, Quebec e Montreal.
O próximo navio de cruzeiro a visitar o Funchal, é o Ventura, da P&O Cruises, que tem escala agendada para 10 de Setembro.