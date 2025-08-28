Cruzeiro, de Leonardo Jardim, em vantagem nos 'quartos' da Taça do Brasil

O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, venceu por 2-0 em casa do Atlético Mineiro na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil de futebol, em jogo disputado na noite de quarta-feira, em Belo Horizonte.

No 'clássico' mineiro disputado no estádio do 'galo', a vitória do Cruzeiro, recordista de troféus da competição, com seis, foi construída na segunda parte, com golos de Fabrício Bruno, aos 50 minutos, e Kaio Jorge, aos 64.

O duelo da segunda mão está marcado para 11 de setembro, no reduto da 'raposa', o Estádio Mineirão.

As duas equipas regressam ao campeonato brasileiro no fim de semana, com o Atlético Mineiro a deslocar-se no domingo a casa do Vitória e o Cruzeiro a receber no sábado o São Paulo.